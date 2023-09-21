Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kayseri’de Tarihi Buluşma” temalı söyleşide, Kayseri’de görev yapan tarih öğretmenleriyle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Ömer Tekeş, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan tarih öğretmenleri katıldı.

Vali Çiçek, söyleşinin başında Tarih Öğretmenlerine seslenerek şunları kaydetti, “Kıymetli arkadaşlar, bütün dersler önemli ancak tarih dersleri daha önemli. Çünkü gençlerimiz, aldıkları kararlarda bile Tarih Öğretmenlerinden etkileniyorlar. Tarih dersleri bütün dünyada milletlerin millet olmasında çok etkili. Sizler öğrencilerimize sadece kuru bir bilgi vermiyorsunuz, onlara aileleriyle, büyükleriyle, milletleriyle, devletleriyle gurur duymaları gerektiğini anlatıyorsunuz. Tarih derslerinde aldığımız bilinç, hayatımızda birçok kararı almamızda etkili oluyor.” diye konuştu

Gençlerimize tarihi anlatarak onları bambaşka yerlere götürebileceklerini ifade eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Okullarımızda seminerler, konferanslar düzenleyerek, projeler üreterek, gençlerimizi değiştirebiliriz. Onlara tarihimizi öğreterek alacakları kararlarda yardımcı olabilir, tarih şuuruna varmalarını sağlayabiliriz.” dedi

Vali Çiçek, gençlerin tarihini öğrenmeleri, tarih şuuruna varmaları için yapılacak her türlü faaliyete sınırsız destek vereceklerini ifade etti. Söyleşide, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Emrah Budak ve Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni Nilüfer Konuk “Öğrencilerde Tarih Bilincini Oluşturmak İçin Kayseri’de Yapılabilecek Çalışmalar” konulu sunum yaptı.

Söyleşi, tarih öğretmenleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişi ve temennilerin ardından sona erdi.