Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz verdikleri gibi Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı’nda test sürüşlerinin başladığını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalardan birisi olduğunu vurguladı.

TEST SÜRÜŞLER BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve İldem’den Mobilyakent’e kadar uzanan tramvay hattının ardından Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na gidecek olan yeni tramvay hattının da söz verdikleri gibi Mayıs ayında test sürüşlerinin başladığını duyuran Büyükkılıç, şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız hattımız, İldem’den gelip, Belsin Anafartalar hattından dönüyor. O proje, terminalimizin, Şehir Hastanemizin, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin önünden geçip Mobilyakent’e uzanan hizmeti veriyor. Onu başlattık, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayrıca Kayseri eğitim merkezi, üniversiteler şehridir. 5 üniversitemiz var. Öğrencilerimizin yoğun olarak kaldığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nin olduğu bölgede, 200 bine yakın nüfusa ulaşmaya çalışan, gelişen ilçemiz Talas için tramvay hattımız da Mayıs ayı başında test sürüşleri başladı. Daha sonra da ulaşım hizmetlerini sürdürecek. 85 bin nüfusu olan Mevlana mahallemiz ve üniversitelere hizmet eden bir anlayışla ulaşımda konforu sağlamış olacağız. Talas’ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Büyükkılıç, bu proje ile şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı ve daha rahat bir ulaşım imkânı sağlanmış olacağını ifade etti.