30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü, Kayseri’de törenlerle kutlandıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından, Valilik makamında, Vali Gökmen Çiçek tebrikleri kabul etti. Valilik makamında yapılan tebrik töreninin ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "30 Ağustos Zaferi’nin 101. yılını Kayseri’de coşkuyla kutluyoruz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’le beraber yurt edindiği bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa ettik. Bu topraklarda yaşamanın büyük bedelleri vardı, bizler de bu bedelleri ödeyerek bu günlere geldik. Yurt edindiğimiz andan itibaren bu topraklarda büyük devletler kuruldu. Kayseri’de bu kurduğumuz devletlerin özellikle Anadolu Selçuklu Devleti’nin kültür merkezlerinden birisidir.” diye konuştu.

Tarihimizin en karanlık günlerinin Anadolu’nun işgal altında olduğu günler olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “ Anadolu’nun işgal altında olduğu günlerde milletin sinesinden çıkardığı liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından verilen mücadele ile artık Anadolu’nun ebedi olarak Türk yurdu olduğunun mührü vuruldu. Bizim için bu zaferin anılması, kutlanması her zaman coşkulu olmuştur. Kayseri gibi Kurtuluş Savaşında her cepheye asker göndermiş, liseli öğrencileri cepheye göndermiş topraklarda, gerçekten zafer kutlaması bir başka oluyor.” dedi

Cumhuriyet Meydanında yapılan törenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması, halk oyunları ve geçit töreni ile sona erdi.