Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Koç, Kayseri Hacılar’da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

1974 yılında Kıbrıs’ın kurtuluşu için verilen mücadeleye katılan ve 70 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç için Hacılar Cemi Kebir’de cenaze töreni düzenlendi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Mustafa Koç’un cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğg. Haldun Taşan,12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Tuğg. Vedat Öncel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, il ve ilçe protokolü, Merhum Mustafa Koç’un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Mustafa Koç, Hacılar Cami Kebir’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.