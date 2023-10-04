Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunarak, bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve uyum kültürü çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er ve yönetim kuruluyla belediyemizde bir araya geldik. Şehrimiz için ortak paydada buluştuğumuz başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er de Başkan Büyükkılıç’a, şehir için verdiği desteklerden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda günün anısına Başkan Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Er’e ‘Kayseri’ kitabı hediye etti.