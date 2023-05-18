Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha temiz Kayseri için kentte hava kirliliğini asgariye indirecek olan anlamlı projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ uygulaması kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinin muhtarlarını ağırladı. Mahalle muhtarları, bu anlamlı proje için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteği verdiği Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi, 1’inci etap olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi Doğalgaz Dönüşümü Çalışması kapsamında gerçekleştirilmeye başladı. Bu kapsamda ilk etap, pilot bölge olarak seçilen Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahallelerinin muhtarlarından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Osmanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ekiz, Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Erdoğan Şahin ve Selçuklu Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Kayseri’yi sağlıklı şehirler kategorisine katmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu anlamda şehrimizi önemli bir şekilde hava kirliliğinden arındırılmış boyuta ulaştırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

“HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ASGARİYE İNDİRGEMİŞ OLACAĞIZ”

Pilot bölge olan 3 mahalleye kombi desteği sağlayacaklarını belirten Büyükkılıç, “Bu projemizle pilot bölge olarak seçtiğimiz Eskişehir Bağlarımızdaki Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerimizin kıymetli muhtarlarıyla birlikte yaptığımız çalışma sonrasında 3 mahallemizdeki kardeşlerimize ‘tesisatı sizden kombisi bizden’ projesiyle kombi desteğini sağlamış olacağız. O bölgenin hem sıcak suyunu hem kalorifer sistemini doğalgazla buluşturmak suretiyle hava ve çevre kirliliğini asgariye indirgemiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, şunları söyledi: “Böyle bir projede bizlere her zaman sahip çıkan Çevre Şehircilik Bakanımıza, ilgili birimlerine teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum. Bize bu sosyal içerikli projede destek veren ve yanımızda, yer alan, yönlendiren değerli muhtarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’mize bu anlamlı proje hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ekiz de “Mahallemize bu katkıyı sağladığı için gerekli gören birimlere çok teşekkür ederim” derken, Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Erdoğan Şahin ise “Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim katkılarından dolayı, çok güzel bir proje. Biz de destekliyoruz başkanımızı, elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa üstümüze düşeni yapacağız” dedi. Selçuklu Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz da “Memduh Başkanımızın bir güzelliği var, bütün olumlu projelere kesinlikle hayır demiyor. Bu proje de Kayseri’miz için hava kirliliğini engellemek için bu projesinde de Memduh Başkanımızın imzası olduğu için ben memnunum. Kayseri’mize özellikle, pilot bölgemize hayırlı olsun diyorum” ifadesinde bulundu.

Muhtarlarla birlikte örnek olacak uygulama için gerçekleşen ziyarette, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

PROJENİN İLK ETABI ESKİŞEHİR BAĞLARI BÖLGESİ

Hava kalitesinin arttırılması kapsamında fosil yakıt (kömür) kullanan hanelerde doğalgaza dönüşüm projesi kapsamında hava kalitesini olumsuz olarak etkileyen yaklaşık 4 bin hanenin doğalgaz ile buluşturulması planlanırken, hibe projesi 4 etap olarak öngörülüyor. Bu kapsamda ilk etap, pilot bölge olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahalleleri olarak belirlendi. Proje ile 2023 yılı Ocak ayında yayınlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı çerçevesinde Evsel Isınmada Kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedefleniyor.

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Bölgesi’nde kömür kullanan ve doğalgaza geçişte kombi desteği yapılacak hane sayısı yaklaşık bin olarak belirlenirken, proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamı hibe programı kapsamında destekleniyor. Bu projeye ayrıca Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle muhtarları tarafından da katkı sağlanıyor.