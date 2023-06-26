Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kulakları duymadığı için işitme cihazı talebinde bulunan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu’nun isteğini yerine getirdi. Büyükşehir ekipleri, evinden aldıkları uluçınar Yazaroğlu’nu İşitme Merkezi’ne götürüp, hem kulak tedavisini yaptırdı hem de işitme cihazını taktırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkez ve kırsalda sık sık düzenlediği ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, 18 Haziran’da TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte gittiği Felahiye ziyaretinde 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu’nun işitme cihazı talebine anında talimat vermişti.

“BEN SİZE KURBAN OLAYIM”

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Felahiye ilçesi merkezde ikamet eden 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını getirdiklerini, işitme cihazı için geldiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi ekiplerini karşısında gören 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu, “Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ben size kurban olayım” diyerek kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri Nail Yazaroğlu’nu evinden alarak, Kayseri Ses İşitme Merkezi’ne götürdü. İşitme Merkezi’ne giderken araçta yolculuk esnasında Nail Yazaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, kendisinin kulakları duymadığı için işitme cihazı için tüm masraflarını karşılayacağını söylediğini hatırlattı. Uluçınar Yazaroğlu, Başkan Büyükkılıç’a, “Allah yerden göğe kadar razı olsun. Bana çok hürmeti, iyiliği oldu, Allah ona iyilikler ihsan eylesin. Allah’ım sana çok şükür” diyerek dua ve teşekkür etti.

Yazaroğlu, Büyükşehir ekiplerine de “Bana bu kadar iltifat edip, sevgi, saygı göstererek yardım ediyorsunuz, Allah da sizlerin yardımcısı olsun” diyerek, dua etti.

İşitme Merkezi’nde tedavisi yapılan Yazaroğlu’na kulağına uygun işitme cihazı hazırlanarak, testi yapıldı. İşitme cihazını kullanan Yazaroğlu, “Başkanımdan, doktor hocamdan Allah razı olsun, kulağıma cihaz takıldı, şimdi güzel güzel konuşuyorum. Allah Memduh beyden yerden göğe kadar razı olsun. Allah ömrünü uzun eylesin” dedi.