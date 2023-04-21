Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapabilmeleri için Şehir Mezarlığı’nda yaşlı ve engelli vatandaşlar için mezarlıklarda 15 hizmet aracı tahsis etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için çalışmalarını sahada tam kadro sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yapılırken, belediyeye ait 15 hizmet aracı, Asri Mezarlık içerisinde yaşlı ve engellilere hizmet veriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlar da bu hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.