Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Adıyaman’da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın Sitesi’nin kurulum çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiğini belirterek, sitenin en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, tüm Türkiye’yi yasa boğan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrasında afetin en derinden hissedildiği tüm bölgelere yardım ve desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afetten büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’a iş makineleri, sebze, meyve gibi gıda yardımları gönderen Büyükşehir Belediyesi’nin şimdi de bölgede afet sonrası yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için Kayseri Valiliği koordinesinde Basın Sitesi’ni inşa çalışmalarına başladığını ifade etti.

Nisan ayı meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir olma kararı alındığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Adıyaman’da kurulacak 20 konteynerlik Basın Sitesi’nin çalışmalarının hummalı ve özverili bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, tüm imkânları ile depremden etkilenen şehirlere desteklerini sürdürdüklerinin altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz demeden deprem bölgesinde yaraları sarmaya ve bu kapsamda Adıyaman'da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın ve Medya Sitesi’nin çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.