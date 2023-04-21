Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın liderliğindeki Kayseri dinamikleri yeni havaalanında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve yapımı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı.

Yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatının hızlı bir şekilde bitirilmesi için gereken iş programı özverili ve hummalı bir şekilde sürüyor.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri milletvekili adayları ile birlikte inşaat çalışmalarında gelinen son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

“KAYSERİ’MİZE YARAŞIR BİR TERMİNAL BİNASI OLACAK”

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi incelemesi esnasında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, “Belediyemizin, vilayetimizin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Kayseri’miz için son derece önemli olan bir havalimanının yapılmasının sonuna doğru yaklaştık. Yüzde 85-90 civarında inşaatın tamamlandığını, geri kalanının da çok kısa bir zamanda, 2-3 ay gibi bir süre içinde gerçekleşeceği konusunda arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bu terminal Kayseri’mize yaraşır bir terminal binası olacak. Son derece modern, bütün istek ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Bu konuda arkadaşlarımız çok yoğun emek harcadılar. Ulaştırma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza da bu konudaki desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum, bu eserin ülkemize kazandırılması, Kayseri’mize kazandırılması noktasında” diye konuştu.

Akar, yeni terminal binası ile Kayseri havalimanının, turizme de etki edeceğini, Kayseri’de önemli bir hareketlenme olacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alıp, değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Büyüyen ve gelişen Kayseri’nin ulaşım ihtiyaçlarına modern ve konforlu şekilde cevap verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin devam eden çalışmalarını Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte inceledik” dedi.

Büyükkılıç, bu projeyi Kayseri’ye kazandıracak olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.