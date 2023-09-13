Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'u teslim aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Togg'un Kayseri Sanayi Odası’na hayırlı olması temennisinde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Ülkemiz için müthiş bir gurur kaynağı olan yerli ve milli aracımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi" dedi.

Teslimat sırasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde 81 ilden 365 Oda ve Borsa Başkanının kuraları ile belirlendiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulu'nda çekilen kura neticesinde yerli ve milli aracımızı teslim almış olduk. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde Togg’un yatırımları hız kesmeden devam etti.

Geçen yıl 29 Ekim tarihinde de ilk Togg aracımız banttan inmişti. Bugün ise elektrikli otomobilimizi yollarda görmeye başladık. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcilerine ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Odamıza hayırlı olsun diye konuştu.