Kayseri Üniversitesi ile ASPİLSAN Enerji, öğrencilerin uygulamalı eğitimi, staj ve mezuniyet sonrası istihdamı konularında işbirliği çalışmaları yapacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Teknik Bilimler MYO Müdürü ve Kayseri OSB Müdür Vekili Prof. Dr. Ercan Karaköse ile ASPİLSAN Enerji’nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesindeki lityum iyon pil üretim tesisini ziyaret etti.

Tesis gezisinin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir ile bir araya geldi.

Mesleki eğitim konusunda muhtemel işbirliği çalışmalarının ele alındığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, savunma sanayi sektörümüzün önde gelen firmalarından ASPİLSAN Enerji’yi gezme ve yakından tanıma imkânı bulduklarını ifade ederek, ev sahipliğinden dolayı ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir’e teşekkür etti.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde uygulamaya verdikleri öneme ve iş dünyası ile işbirliklerine değinen Rektör Karamustafa, sahada eğitimin avantajlarına dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, “Kayseri’de iş dünyası ile iyi bir ilişki içerisindeyiz. Bu mevcut ilişkiyi öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini daha iyi öğrenmeleri ve eğitim aldıkları meslekte daha nitelikli olmaları için kullanıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Yükseköğretim Kurulumuzun Muhterem Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın kıymetli destekleri ile OSB MYO’yu hayata geçirdik. Burada eğitime açılan programlarda yetişen öğrencilerimiz sahada iş dünyası ile iç içe olacak ve mesleklerini en iyi şekilde öğrenecekleri gibi mezuniyet sonrası istihdamları da kolaylaşacak. Bugün savunma sanayi sektörümüzün örnek, öncü ve önde gelen firmalarından sadece Kayseri’mizin değil Ülkemizin de medarı iftiharı ASPİLSAN Enerji’nin lityum iyon pil üretim tesislerini gezdik. Tesisi daha yakından tanıma imkanı bulduk. Ben ASPİLSAN Enerji’nin değerli yöneticilerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. ASPİLSAN Enerji ile eğitim alanında çeşitli işbirliklerimiz olacak. Özellikle Teknik Bilimler MYO’daki ilgili bölümlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin burada eğitim almaları, staj görmeleri, mezuniyet sonrası istihdamları ve trimester eğitim olarak nitelendirilen 3+1 eğitim modelini burada uygulama imkanı bulacağız. Bunun için ASPİLSAN Enerji ile önümüzdeki günlerde eğitim işbirliği protokolleri imzalayacağız. Amacımız mesleki ve teknik yükseköğretimde öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almaları ve mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Kayseri Üniversitesi olarak iş dünyası ile işbirliklerine devam edeceğiz” dedi.

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise ziyaretinden dolayı Rektör Karamustafa’ya teşekkür etti ve ASPİLSAN Enerji olarak Kayseri Üniversitesi ile sürekli işbirliği halinde olacaklarını kaydetti.