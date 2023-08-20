Kalite çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmeyi ilke edinen Kayseri Üniversitesi, Türkiye Kalite Derneği’ne (KalDer) üye oldu. Bu bağlamda, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya Erkut İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz nezaket ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyaret esnasında Rektör Karamustafa, aynı zamanda KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Korkmaz ile Kayseri Üniversitesindeki kalite güvencesi çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve Kayseri Üniversitesi’nin kalite yolculuğunda önemli bir adım olan KalDer üyeliği sürecinde maddi ve manevi desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında istişarede bulunulan görüşmede, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahnetlioğlu ile KalDer'in Kayseri Üniversitesi temsilcileri Prof. Dr. Ebru Aykan ile Doç. Dr. Neslihan Demirel de yer aldı.

2021 yılında YÖKAK Dış Değerlendirme programına dahil olan Kayseri Üniversitesi'nde ‘Kurumsal Akreditasyon’ öncesi ‘köprüden önceki son çıkış’ olan ‘YÖKAK İzleme Programı’ çalışmalarını da paylaşan Rektör Karamustafa, KalDer üyeliğinin, kalite çalışmalarının sürdürülebilirliğini garanti altına alabilmek adına ortaya konan çabalara ayrı bir sinerji katacağını umduğunu belirtti.

Görüşme sonrasında Erkut Korkmaz’a, Kayseri Üniversitesindeki kalite güvencesi çalışmalarında önemli bir mihenk taşı olacak KalDer üyeliği için vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.