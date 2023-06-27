Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mesajında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmada bayramların önemine vurgu yapan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, tüm İslam Aleminin bayramını kutladı.

Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;“Millet olarak bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bayramlar bizleri birbirimize bağlayan, hatırlanmayı, sevgiyi ve hoşgörüyü artıran müstesna günlerdir. Bayram günlerinin kıymetini iyi bilmeli, bayramları bayram gibi yaşamalıyız. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, akrabalık bağlarını güçlendirmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Bunun yanında yardıma muhtaç insanları da gözeterek, gönüllerini almalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; biz bir ve beraber oldukça, paylaştıkça güçlüyüz. Milletimizi millet yapan tüm değerler, gelenek göreneklerle ve özündeki unsurlarla bayramlarımızı da bayram gibi yaşar ve yaşatırsak geleceğe bakışımızın da o denli güçlü olacağının farkında olmalıyız.

Bu vesile ile başta üniversitemiz mensupları, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Bayramımız mübarek olsun.”