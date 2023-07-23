Bursa’da kaza yapan kamyonun yolu kapatması sebebiyle Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar, araçlardan inip yürüyerek yollarına devam etti.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-Yalova Karayolu Soğucak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon devrilince Orhangazi-Yalova karayolu trafiğe kapandı. Yolun kapanması üzerine Orhangazi’den KPSS’ye girmek için Yalova’ya gitmekte olan adaylar da yolda kaldı. Ekipler yolu açmak için seferber olurken, sınava girecek bazı adayların araçlardan inerek Yalova’ya doğru yürüdükleri görüldü. Kamyonun yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.