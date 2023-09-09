Beyoğlu’nda iki aracın kazaya karışması sonrası baba ve oğluna 7 kişi birden saldırdı. Ortalığı karıştığı kavgada baba ve oğlu darpla yaralanırken, polis tarafları gözaltına aldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde seyreden iki araç sürücüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine toplanan karşı taraftaki 7 kişi, diğer araçtaki baba ve oğluna saldırmaya başladı.

Trafik kavgasında baba ve oğlunu dövdüler

Taraflar arasında çıkan meydan kavgasında baba ve oğlu karşı taraf tarafından darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, darp sonucu baba ve oğlu yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Darp raporu alan baba ve oğlu kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Polis olaya karışan tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.