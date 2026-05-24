Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 DN 307 plakalı aracına binip trafiğe çıkan Batuhan A.’nın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çıkıp, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç sürücüyü alkol testinden geçirdi. 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Trafikten men edilen araç ise çekici ile otoparka çektirildi. Öte yandan hakkında adli işlem de başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

