Kırklareli’de duran midibüse hafifi ticari aracın çarpması sonucu çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, duran midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev alan hafif ticari araçtaki yangın kısa sürede büyüdü ve midibüse sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.