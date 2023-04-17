Ankara'daki ilk Togg kazası esnasında ortaya çıkan görüntü sosyal medyada epey ilgi çekti. Araçtaki hasarın değerlendirmesinin ardından, onarımın Togg Ankara Deneyim Merkezi'nde ya da anlaşmalı BoschCar servisinde gerçekleştirileceği anlaşıldı. Gerekli yedek parçalar ise Gemlik'ten sağlanacak. BoschCar, 63 ilde ve 350 şubede faaliyet gösteriyor.

Ankara'da meydana gelen başlangıç Togg kazasının ardından, onarım süreci vatandaşlar için de endişe kaynağı oldu. Türkiye'nin Otomobilinin hasar değerlendirmesi yapıldıktan sonra, Togg Ankara Deneyim Merkezi'nde veya sözleşmeli BoschCar servisinde düzeltilmesi planlanıyor.

PİLLE İLGİLİ ÖNLEM ŞART

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, gövde hasarının tespit edilmesi sonrasında, yedek parça talepleri Gemlik'ten karşılanarak sağlanacak. Sağlanan bileşenlerin tamiri ise bu iki noktada uygulanacak. Batarya ile ilgili önlem alınması gerekirken, yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren bu süreç, sıradan bir mekanda yapıldığında büyük tehlike içermektedir. Bataryanın sızdırıp sızdırmadığının belirlenmesi, yetkili kişiler tarafından yönetilmesi gereken bir süreç olarak görülmektedir. Buna ek olarak, TOGG'un Mobil Servisleri de aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Küçük arızalar meydana geldiğinde ise Mobil Servis devreye girecektir.