Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ehliyetsiz olduğu için 7400 lira ceza yedi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ahmet B.(16) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün ehliyeti olmamasından dolayı 3700 lira ile motosiklet sahibine 3700 lira para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.