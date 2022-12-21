Bursa-Ankara karayolu Avarlar köprülü kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tabelaları devirip yol kenarında park halinde olan otomobile çarparak durabildi; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sadık A.(25) yönetimindeki 16 AHN 780 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprülü kavşağın girişinde bulunan yön tabelalarına çarpıp devirdi. Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesine uçan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 AOR 613 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Ömer Faruk K.(43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarptığı, kazanın ardından araçtaki yaralıların kendi imkanlarıyla araçtan çıkış, oturdukları görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.