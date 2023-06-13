Sakarya’da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 39 yaşındaki Filiz Kurum, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Filiz Kurum (39) annesi ile birlikte İstanbul’a doğru gitmek üzere yola çıktı. Kullandığı otomobil ile kazaya karışan Kurum, ağır yaralandı. Filiz Kurum, yaklaşık 2 ay önce kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kurum, Adapazarı ilçesi Güneşler Yeni Mahalle’de bulunan Merkez Hal Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adapazarı Emir Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.