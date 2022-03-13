Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada hayatını kaybeden İnegöllü genç toprağa verildi.

KAZA

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkiinde meydana geldi. Semih D. arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber(24)'den yardım istedi. Murat Haber(24) kendi aracı olan ATV'ye, arızalanan ATV'yi halat ile bağlayıp, arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. 2 arkadaş karayolu üzerinde seyretmeye başladılar. Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV'nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü. Araç üzerinden kanala düşerek başını çarpan Murat Haber, hayatını kaybetti.

2 AY SONRA EVLENCEKMİŞ

2 ay sonra evleneceği öğrenilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Merhum genç, bugün ikindi namazına müteakip Suyolu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ilçe protokolünün yanında çok sayıda cemaat katıldı.