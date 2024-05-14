İnegöl’den gittikleri Ankara’daki düğünden dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri İnegöl'de defnedildi.



İnegöl Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden Turan ailesi, Ankara’da bulunan akrabalarının düğüne gittiler. Düğün sonrası İnegöl’e dönüş yapmakta olan sürücü Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyere çarpıp takla attı. Savrulan araç, daha sonra tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durabildi.



Kaza sonucu araçta bulunan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz (77) ve Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şaban Turan (54) ve kayınbiraderi Tuncay Yılmaz (51) Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerin cenaze propramları belli oldu.



GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Handan Turan (53)'ın cenazesi İnegöl'de toprağa verildi. Turan'ın cenazesi Turgutalp camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsaören mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



Hayatını kaybeden Emriye Yılmaz (75) ve Halil Yılmaz (77)'nın cenazeleri ise memleketleri Rize'ye gönderildi.