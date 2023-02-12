İnegöl'den deprem bölgesine giden Ertuğrul Karaduman ve yanında çalışan Muhammed Elali Kahraman Maraş bölgesinde yardım çalışmalarını tamamlamasının ardından dönüş yolunda Polatlı'da kaza yaptı. Kazada Ertuğrul Karaduman yaralandı, Muhammed Elali kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'na defnedildi.

LİSTEDE ADI YOKMUŞ!

Kazada hayatını kaybeden yardımsever gencin deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen ısrarla yardıma gitmek istediği ve deprem bölgesine bu şekilde gittiği öğrenildi.