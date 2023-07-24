Türk deri sektörü, 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında Kazakistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti” yapmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) -Son 2 yıldır Kazakistan’ı radarına alan Türk deri sektörü 2023 yılının ilk yarısında Kazakistan’a ihracatını yüzde 124’lük rekor artışla 10,6 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkardı.

2021 yılı Ekim ayında Kazakistan’a yaptıkları inceleme heyeti ve pazar araştırması sonucunda, Kazakistan pazarında daha güçlü bir konuma gelebileceklerini gördüklerini ve Kazakistan’ı hedef pazar olarak seçtiklerini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, ihracat rakamlarındaki gelişimin tespitlerini haklı çıkardığını kaydetti.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki tarihi bağların iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine zemin hazırladığını aktaran Zandar, “Kazakistan’da, Türk ihraç ürünlerinin marka değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda güçlü kültürel iş birliklerimizin olması, iki ülke arasındaki ticaretimize olumlu yansıyor. 2023 yılının ilk yarısında Türkiye’den Kazakistan’a yapılan toplam ihracat yüzde 60’lık artışla 541 milyon dolardan 864 milyon dolara çıkarken, Deri sektörümüz daha başarılı bir ihracat artış seyri ortaya koydu. İhracatımızındaki bu artışı devamlı kılmak istiyoruz. Bu amaçla 17 firmamızla Kazakistan’a gidiyoruz. Kazakistan tarafından da 250 civarında firmanın katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kazakistan programı sırasında ilk olarak fuar alanı ve toptan pazar yerlerini ziyaret edecekleri bilgisini veren Zandar, iki gün süreyle ikili iş görüşmeleri yaparak programı tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde Kazakistan’da deri ve deri ürünleri ihracatını yüzde 124’lük artışla 10,6 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkarırken, ayakkabı ihracatı 16,5 milyon dolarla aslan payını aldı. Deri konfeksiyon sektörü Kazakistan’a 3,2 milyon dolarlık ihracat yaparken, saraciye sektörü 1,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.