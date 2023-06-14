SUBÜ Ferizli MYO Tekstil Teknoloji Programı öğrencilerinin gece trafik kazalarını önlemek için diktikleri reflektörlü tasmalar, sokak köpeklerine takıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri, gece seyir halindeki araçların sokak köpeklerini fark etmesi ve insan ve hayvan sağlının korunması amacıyla Teknik Tekstiller dersi bünyesinde reflektörlü tasma dikti. Dikilen tasmaların bir proje çerçevesinde kullanılması için ilgili dersin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat, Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde öğrencisi olan Emine Fıstıkçı ile birlikte ‘Sokak Köpeklerine Reflektörlü Tasma’ başlıklı proje hazırladılar. Projenin çalışmaları ise Söğütlü Akarca İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yasemin Korbay, belediye yetkilileri tarafından yürütülerek sokak köpeklerine taktılar.