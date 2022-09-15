İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ve Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak, Bitexen Düzcespor mağlubiyetini değerlendirdi.

TFF 2. LİG Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, ligin dördüncü haftasında evinde ağırladığı Bitexen Düzcespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maç sonrasında Teknik Direktör Şaban Yıldırım ve Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak'tan önemli açıklamalar geldi.

İnegölspor'un daha iyi oynadığını rakibin ise kapandığını belirten Teknik Direktör Şaban Yıldırım, "Kazanabileceğimiz bir oyunu mağlup bitirdik. Futbolda bunlar var. İyi oynamaya devam etmemiz lazım. Takımda geliştirmemiz gereken yönler var. Bazı şeylerin oturması için zamana ihtiyacımız var. Birkaç hafta sonra daha da iyi olacağımızı ümit ediyorum. Bu haftaları kazanarak geçirmek istiyorduk ama kaybettik. Sorun değil, yolumuza devam edeceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Lig'in başındayız. İnegölspor için iyi günler gelecek. Kimse karalar bağlamasın" dedi.

İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Serkan Bak ise, "Aslında iyi hazırlanmıştık. Pozisyon vermeden bir gol yedik. Kazanacak futbolu belki oynamadık ama bu takıma karşı yenilmememiz gerekiyordu. Düzce takımını da tebrik ediyorum. İnşallah eksiklerimizi gidereceğiz ve toparlanacağız. Üzgünüz. Üzdüğümüz insanlardan da özür diliyoruz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.