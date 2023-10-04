Beşiktaş Kız Futbol U15 Takımı dostluk maçında Bilecik Kolej Spor Kulübü U15 Kız Futbol Takımı’nı ile 1-1 berabere kaldı.

Bilecik Kolej Spor Kulübü U15 Kız Futbol Takımı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü daveti üzerine Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ne gitti. İlk olarak tesisleri gezen Bilecikli kızlar ardından dostluk maçı yaptı. Maç 1-1’lik skorla sonuçlanırken, maçta 4 Bilecikli kıza antrenmanda denenmek üzere beğenildi.

Önümüzdeki günlerde Beşiktaş U15 Kız Futbol Takımı’nın da Bilecik’e dostluk maçı için geleceği öğrenildi.