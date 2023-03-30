Kocaeli’de okula gitmek için otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun son anları ise anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Okula gitmek için otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ömer Koç’a başka bir otobüs çarpmıştı. Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs ise olay yerinden uzaklaştı. Ulugazi İlkokulu’nda ikinci sınıf öğrencisi olan Ömer’in kazadan önceki son anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsten indikten sonra bir süre yürüyen Ömer’in karşıdan karşıya geçmek için koşarak hızlandığı görüldü.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Minik Ömer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.