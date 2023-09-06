Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edremit ilçesi Arıtaşı kırsal mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına kısa sürede 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildi. Uçurumda başlayan yangına ardından 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Ekipler yangın bölgesine ulaşabilmek için yaklaşık 2 kilometre hortum çekmek zorunda kaldı. Yapılan yoğun müdahale ile örtü yangını kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.