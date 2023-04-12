Orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduran KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ticaret fuarlarından biri olan Equip Auto Algeria’ya katılım sağladı.

Fuar hedefleri ve fuardan elde ettikleri kazanımlar hakkında konuşan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “Equip Auto Cezayir fuarı katılımı öncesi, bilmediğimiz lakin rahat gelişim göstereceğine inandığımız bir bölgeyi ve orada satılan ürünleri tanımak istiyorduk. Hem konumu gereği, hem de büyüklüğüyle Afrika’nın en değerli pazarlarından biri olan Cezayir pazarına girişimize vesile teşkil etmesi ana hedefimizdi. Fuarlar aynı zamanda katılımcı firmaları ve ziyaretçileriyle beraber pazarı tanıtan en güzel imkanları bizlere sundu. Hangi firmaların aktif olduğunu, ne tür ürünlerin satıldığını, pazarın şartlarını en rahat şekilde okuduğunuz bir fuar yaşadık. İlk kez katılım sağladığımız Cezayir fuarının, PAKCS’ın Kuzey Afrika merkezli gelişimi için en güzel başlangıç noktası olacağı düşünüyorduk. Bize olan yoğun ilginin sebebi, PAKCS ürün ailesinin sahip olduğu ürün yelpazesinin genişliği ve kalitesi oldu. Her bir ürünümüz dikkatle incelendi" dedi.

Yedek parça sektörü gözünden Equip Auto ve Cezayir’i değerlendiren Turhan, “Cezayir büyümekte olan bir ülke ve özellikle otomotiv sektöründe birçok ihtiyacı var. Cezayir devleti, sektörün gelişimiyle ilgili doğru bir yapılanmayı kurmak istiyor ve bu yönde de hareket ediyor. Bütün firmalar için ciddi potansiyellerin olduğu, farklı imkanların sergilendiği bir pazar. KCS olarak PAKCS ürün ailemizin Cezayir pazarı için en uygun ürünlerden olduğunu gördük. Kuzey Afrika’da ticari adımlar atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Önemli bağlantılar kurma ve ticari ilişkilerini geliştirme açısından Equip Auto’yu değerlendiren ve gelecek planlarından bahseden Turhan, “Cezayir büyük bir pazar olmasına rağmen, oyuncu sayısı kısıtlı. Stratejik olarak iki elin parmağını geçmeyecek kadar sektörde büyük firmaya sahip. KCS olarak stratejik her adımı planlıyor ve doğru iş ortaklarıyla pazara girmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede sonuçlandırıp PAKCS ürün ailesini Cezayirli kullanıcıların dikkatine sunmak en büyük hedefimiz. Fuarı bu anlamda iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Equip Auto’ya seneye katılımımız halinde ilk hedefimiz stantımızı büyütmek" dedi.