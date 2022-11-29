İnegöl’de bir sitenin bahçesinde ön partileri kesilmiş, karnı deşilmiş kedi ölüsü bulundu. Site bahçesinde baktığı kedilerden birinin canice öldürüldüğünü düşünen Filiz Akın Karabulut, durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan “İnegöl'de yavru kedisini, patileri kesilmiş halde buldu" haberine konu olayla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28/11/2022 tarihinde, F.A.K isimli kişinin ikametinden çıktığında, bakmış olduğu kedilerden bir tanesinin patilerinin kesilip, iç organlarının dışarı çıkarılmış olarak gördüğünü beyan ederek şikayetçi olması üzerine, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Fail ya da faillerin bulunmasına yönelik araştırmalar devam etmekte olup, soruşturma işlemleri tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”