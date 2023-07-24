Osmangazi Belediyesi’nin onararak ilk günkü ihtişamına kavuşturduğu Kediler Tekkesi (Mir-i Budela)’nın son Şeyhi M. Şemseddin Canpek, vefat yıl dönümünde imamlık yaptığı Koca Naib Camii’nde okunan mevlid-i şerifin ardından dualarla yad edildi.

Osmanlı kültür hayatının kurumlarından biri olan Kediler Tekkesi’nin son şeyhliğini yapan M. Şemseddin Canpek,1886 yılında dünyaya geldi. 24 Haziran 1965 yılında hayatını kaybetti.Osmangazi Belediyesi’nin rekonstrüksiyon çalışmalarını 2019 yılında tamamlayarak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği “Millet Kıraathanesi” olarak kullanılmak üzere Bursa’ya kazandırdığı Kedili Tekke’nin son Şeyhi M. Şemseddin Canpek için bir süre imamlık yaptığı Koca Naib Camii’nde mevlit okutuldu.

Anma programında Prof. Dr. Mustafa Kara, M. Şemseddin Canpek’in hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Düzenlenen programa, Dr. Mehmet Efe, Dr. Mustafa Baki Efe, Dr. Şemseddin Çoban ve Bekir Hayran, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, M. Şemseddin Canpek’in yakınları ve sevenleri katıldı. KocaNaib Camii’ndeki programın ardından Canpek’inEmir Sultan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dua edildi.