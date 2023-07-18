Sibel Kırcadere Uslu’nun heyecan verici macerayı akıcı ve sade bir dille kaleme aldığı "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" okuyucusuyla buluştu. İllüstrasyon çalışması yapay zeka tarafından yapılan ve bu özelliği ile bir ilke imza atan kitap, okurlarını masalsı bir evrene davet ediyor.

Sibel Kırcadere Uslu’nun kaleme aldığı ve tüm görselleri yapay zeka tarafından çizilen ilk kitap özelliği taşıyan "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto", Destek Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Kitabın, macera dolu kurguya sahip olduğunu belirten Uslu, "Kitap, Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor" dedi.

Kitabın görselleri için başarılı bir illüstratör ekiple çalıştıklarının altını çizen Uslu, "Sadece zihnimde olan bir objeyi anlatmak zordu. Üstelik hikayem fantastik bir dünyada yaşanıyordu. ‘Yapay zekâ ile nasıl olur?’ diye düşündüm ve denedim. Sonuç inanılmazdı. Yapay zekaya tanımladığım Suzan, tam hayalimdeki gibi görselleşti" diye konuştu.

Serinin ilk kitabı olan Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto’nun Destek Yayınları tarafından basılarak okuruyla buluştuğunu söyleyen Uslu, "Kitabın İngilizce çevirisi bitmek üzere, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Japonca çevirileri de yapılıyor. Amacım bu ülkelerdeki gençlere de Türk mitolojisini tanıtmak" ifadelerini kullandı.

Gazete ve web sitesi de hayata geçti

Sibel Uslu, kitabının okuyucu ile buluşmasının ardından onların hayal dünyasına ışık tutmak için macera dolu hikayesine perde aralayan ortogazete.com ile kitabın fantastik evrenini sayfaların arasından çıkartarak gerçek dünyada dijitale de taşıdı. Yazarın okuyucuları için yaptığı bir diğer özel çalışma da kitabın içeriği için web sitesini hayata geçirmesi oldu,

Sibel Kırcadere Uslu’nun çağın şartlarına ayak uydurma vizyonu ve okuyucuyla iletişimi kuvvetli tutma fikriyle ile hazırlanan web sitesi bir yandan kitabın okur üzerindeki etkilerini artıracak öğeler taşırken, diğer yandan da fantastik dünyanın devamlılığını sağlıyor.