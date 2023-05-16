Holistik Yaşam Koçu ve Psikolojik Danışma Uzmanı Kübra Demirbağ, Kekemeliğin sebebi tam olarak anlaşılamadığını ifade ederken, “ Sorunun kalıcı olmaması için tıbbi destek almalılar” diye konuştu.BURSA (İGFA) - Holistik Yaşam Koçu ve Psikolojik Danışma Uzmanı Kübra Demirbağ, konuşma bozuklukları ve nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kekemeliğin, konuşma esnasında kelimeler arasında duraksamalar, hecelerin uzatılması ve tekrarlanması ile ortaya çıkan konuşma akışında meydana gelen bir bozukluk olduğunu vurgulayan Demirbağ, “Kekemeler ne söyleyeceklerini bilirler ancak bunu eyleme dökmekte zorlanırlar. Genelde cümlelerini tamamlayamazlar. İleri dönemlerde konuşmak için çabalama esnasında değişik vücut hareketleri de bu soruna eklenebilir. Bu sorun 2-5 yaş arasında ortaya çıkar” dedi.

TIBBİ DESTEK ALINMALI

Kekemeliğin çocukta kendiliğinden düzelebildiği gibi ileri yaşlara kadar da devam edebileceğini aktaran Kübra Demirbağ, “Kekemeliğin sebebi tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Ancak muhtemel sebepler arasında konuşma kaslarında ve dilde gelişim bozukluğu, psikolojik sorunlar, konuşma kaslarında uyum bozukluğu, nefes problemleri, çocuğun yaşadığı psikolojik travmalar ve genetik yapı sorumlu tutulmaktadır. Kekeleyen çocuklardaki sorununun kalıcı olmaması ve ileride psikolojik yapılarının bozulmaması için vakit geçirmeden tıbbi destek almalıdırlar. Bu destek yaşam koçu, psikolog yada psikiyatri uzmanı tarafından yapılabilir” diye konuştu.