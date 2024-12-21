Açılış törenine, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, önceki dönem Keles Belediye Başkanları Mehmet Keskin ve Mustafa Bektaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, merhum Orhan Çetin’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5 bin metrekarelik alana inşa edilen modern tesis, her yaştan sporsevere hitap edecek şekilde tasarlandı. Tesiste açık yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları, WC, duş ve soyunma odalarının bulunduğu kapalı halı saha ve ailelerin dinlenebileceği bir kafeterya yer alıyor.

Keles Belediyesi'nden Vefa Örneği

Açılış programında, önceki dönem Keles Belediye Meclis Üyesi merhum Orhan Çetin’in isminin verildiği spor kompleksine dair duygusal bir an yaşandı. Orhan Çetin’in oğlu Orkun Çetin, babasının ses kaydını dinleterek katılımcılara anlamlı bir anı yaşattı.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, yaptığı konuşmada, “Gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak ve spora teşvik etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Keles Belediyesi Orhan Çetin Spor Kompleksi, ilçemizi ulusal arenada temsil edecek geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirecek” dedi.

Önceki dönem Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de tesisin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ise, insan odaklı hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Keles'te Kadınlara Özel Dinlenme Alanı

Aynı gün, kadınlar için ücretsiz kullanım sunulan Kadın Konukevi de açıldı. Keles Belediyesi Kadın Konukevi, özellikle kırsal mahallelerden ve çevre ilçelerden gelen kadınlar için sıcak bir ortamda çay içme, bebek bakımı ve dinlenme alanı sağlıyor.

Kadın Konukevi'nin açılışında konuşan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Keles’imizi daha güzel bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cuma günleri, ilçemize gelen kadınlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kadın Konukevi'ni hizmete sunduk. Bu alan, hanımefendilerin gün boyu rahatça vakit geçirebileceği, bebek bakımı yapabileceği ve ücretsiz çay içebileceği sıcak bir ortam sunuyor. Kadınlarımıza en iyisini sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.