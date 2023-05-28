Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMI SANDIĞA DAVET EDİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmasının ardından açıklama yaptı.

Konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Otoriter bir yönetimden kurtulmak için, demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyorum.

Bu seçim çok zor bir seçimdi her türlü karalama iftira yapıldı. Sandığa sahip çıkın. Bu ülkeye bu seçimle huzur gelecek demokrasi gelecek.

Sandığa gidip oy kullanan ve hakkını arayan her vatandaşıma saygılarımı sunuyorum.