CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek olan Bursa ziyaretine ilk olarak İnegöl’den başladı.

11-12 Kasım’da Bursa’da bir dizi ziyaretler ve toplantılar yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılışçdaroğlu, ziyaretlerine İnegöl’de başladı. 12 Kasım’da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde İnegöl’de mahalle muhtarları, Kanaat Önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, bugün Bursa ziyareti öncesinde İnegöl’de Park Hotel’de mini bir toplantı gerçekleştiriyor.

Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinin eşlik ettiği toplantı da Kılıçdaroğlu, İnegöl’deki kanaat önderleri ve İşadamları dernekleri temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir heyetle görüşüyor.