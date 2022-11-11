CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Kasım Cumartesi günü İnegöl'e geliyor. Kılıçdaroğlu, Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda; muhtarlar, STK'lar, spor kulüpleri ve esnaf odaları temsilcileriyle buluşacak.

12 Kasım Cumartesi günü İnegöl'ü ziyaret edecek olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kılıçdaroğlu, saat 13.30’da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda; muhtarlar, STK'lar, spor kulüpleri ve esnaf odaları temsilcileriyle buluşacak. Program öncesinde ilçe teşkilatı bir basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu’nun programıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

CHP İlçe Başkanı Kemal Torun’un açıklamaları ve bilgilendirmelerinden sonra konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnegöl’ün il olma konusuyla alakalı 5 CHP’li milletvekilinin ortak kanun tasarısı olduğuna dikkat çekti. Sarıbal, “Kesin sözümüzdür, İnegöl’ü il yapacağız” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ İNEGÖL’Ü ÇOK ÖNEMSEMEKTE

Sarıbal konu ile alakalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bugün bizlere sahada en çok sorulan soru İnegöl ne zaman il olacak? sorusu oldu. İnegöl çoktan il olmayı hak etti. Yerelde, büyükşehirde ve genelde iktidar partisinin yönettiği bir yer burası ama ne yazık ki geldiğimiz noktada İnegöl gerekli hizmeti alamamakta. İnegöl il olmayı hak ettiği halde iktidarın kenara koymuş olduğu bir ilçe konumunda. Oysa ihracatın çok yüksek olduğu ve mobilyanin kalbi bir kent. 12 Kasım'da genel başkanımız biliyorsunuz İnegöl'e gelerek Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak. İnegöl'ün var olan sorunlarını bizzat İnegöllülerden dinleyecek çünkü sayın genel başkanımız İnegöl'ü çok önemsemektedir.”

KESİN SÖZÜMÜZDÜR İNEGÖL’Ü İL YAPACAĞIZ

“Kesin sözümüzdür İnegöl, CHP ve Millet İttifakı iktidarında il olacak. Bununla ilgili 5 milletvekilimizin ortak kanun tasarısı var. İnegöl'ün il olması için elimizden geleni yapacağız. Genel başkanımız da bu konuyu önemsemektedir. İnegöl zaten sanayisiyle, ticaretiyle, kalkınmasıyla, tarımıyla il olmayı çoktan hak etmiştir. Eğer İnegöl il olsaydı bugünkü kaynakların çok daha fazlasını hak edecekti.”İşte Kılıçdaroğlu'nun Bursa Programı:

12.11.2022 C.TESİ

09:00 – 10:30 TR Düşünce Kulübü ile Kahvaltı - Açılış konuşmaları basına açıktır

(Nilüfer Davet, Çamlıca Mh, Lefkoşe Cd. No:84, 16110 Nilüfer/Bursa)

11:00 – 13:00 Yıldırım/Kestel/Gürsu İlçeleri Kanaat Önderleri ve STK Buluşması - Açılış konuşmaları basına açıktır. (Hayal Düğün Salonu, Arabayatağı 1.Acar Sk, No:23 Yıldırım-Bursa)

13:30 – 15:00 İnegöl Muhtarlar, Kanaat Önderleri ve STK

Buluşması - Açılış konuşmaları basına açıktır (Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Kemalpaşa Mh. Cuma Sk No:9 İnegöl-Bursa)