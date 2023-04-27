Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi, 1 Mayıs'a kadar ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi.

Adını, attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alan KEMANKEŞ, 1 Mayıs'a kadar Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'te sergilenecek.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1651527632431751168

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek.

Yaklaşık 1 saat havada mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.