Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi, Keşan’da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemler, testleri başarıyla geçmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA’ya entegre edilen Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi de Keşan’da icra edilen motorlu ilk atış testini başarıyla tamamladı. Atış testini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran Çarşamba, Keşan’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak test için belirlenen hedefe yol alan Bayraktar TB2, 20 kilometre mesafeden Kemankeş’i ateşledi. Milli olarak geliştirilen jet motoruyla yüksek süratte 33 kilometre yol alan mini akıllı seyir füzesi belirlenen hedef bölgeye ulaşarak görevi gerçekleştirdi.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda Teknofest 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. Kemankeş, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

MİLLİ İHA’LARIN YENİ VURUCU GÜCÜ

Kemankeş, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı Tiha, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 Siha’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.