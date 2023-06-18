Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’nin birçok ilinden Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası için ilimize gelen kemankeşler, kıyasıya yarıştı.

Şampiyonaya katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci okçuluk merkezi olarak yaptıklarına dikkati çekerek, "Burayı kapalı ve açık hale getirdiğimizde Türkiye kazandırdığımız önemli tesislerinden birisi olacak. Bu alanlar sporcularımızla güzelleşiyor. Ülkemizin birçok ilinden, ilçesinden buraya gelip bu heyecanlı yarışlara katılan sporcularımız başta olmak üzere, onlara emek veren hocalarına, ailelerine ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ise, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a böyle bir tesisi Kütahya’ya ve Türkiye’ye kazandırdığı için teşekkür etti.

Yapılan müsabakaların ardından; erkekler bireysel yarışmalarda Emir Soydan birinci, Tuğra Zorbey Eker ikinci ve Esat Kağan Yağcı üçüncü oldu. Kızlar bireysel yarışmalarında ise, Berranur Söğüt birinci, Ahsen Demirci ikinci ve Eylül Akyüz üçüncü oldu.

Yıldız Takımlar Kızlarda, Negehan Tutuş Okçuluk Spor Kulübü birinci, Akşehir Selçuklu Spor Kulübü ikinci ve Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu.

Yıldız Takımlar Erkeklerde; Meram Belediye Spor Kulübü birinci, Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu.

Derece alan sporcuların ve takımların madalyaları Başkan Işık ve katılımcı protokol tarafından takdim edildi.