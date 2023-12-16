Her tarafı tarihi eserlerle dolu, açık hava müzesi gibi olan Edirne’de, kendi haline terkedilen Osmanlı döneminden kalan eserlere Kültür ve Turizm Bakanlığı sahip çıktı.

2014 yılında restorasyonu yapılması planlanan Şeyh Şücaeddin Karamani Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu mezar alanı ve Gazimihal hamamın 2024 yılında rölöve ve restitüsyon projelerini tamamlarken, restorasyon projesi ile ayağa kaldırılacak.

Şeyh Şücaeddin Karamani Camii ve mezarının bulunduğu alan 2014 yılında Edirne Valiliği tarafından kamulaştırılarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesine alındı. Söz konusu alanda çalışma başlatılan çalışma alanını ziyaret eden Vali Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı planlaması içerisinde mescit ve yarım kalan minare ile Şeyh Şücaeddin Karamani Hazretlerinin kabri de restorasyon çerçevesinde onarılacağını belirtti.

Gazimihal Hamamı da ayağa kalkacak

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan Osmanlı Devleti’nin önemli paşalarından Gazimihal Paşa adına 1422’lü yıllarda 2’nci Murad tarafından yapılan Gazimihal Camii, İmaret Köprüsü ile birlikte bir külliye halinde bulunan tarihi Gazimihal hamamı 1829’da Rusların Edirne’yi işgalinden itibaren tahribata uğramış ve kendi haline terk edilmişti. Atıl halinin yıkılma tehlikesi bulunan tarihi hamam, madde bağımlıları ile definecilerin mekanı haline gelmişti. “Tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı” onarıma alınarak, turizme kazandırılması planlanıyor.

’Vakıf Eser’ niteliğindeki Gazi Mihal Bey Hamamı, ocak ayı içerisinde onarım ihalesi yapılacak olan hamamda incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, “Bizlere destekleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve ilgili kurumlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.