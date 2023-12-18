Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan adam, evinde ölü olarak bulundu.

Yağcılar Mahallesi Şebboy Sokak’ta tek başına yaşayan Nuri M. isimli vatandaştan haber alamayan yakınları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Nuri M.’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı. Nuri M.’nin kesin ölüm sebebi yapıalcak otopsinin ardından netlik kazanacak.