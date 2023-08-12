Keşan Kent Müzesi’nin bahçesinde düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bahçenin dışarısındaki duvarın yıkılarak bu alanın da bir meydan olacağını belirterek, “Cumhuriyet Meydanı’mızla birlikte buradaki oluşacak meydanla ilçemiz iki meydana birden kavuşacak.” demişti.

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kontrolünde gerçekleştirilen çalışmaların hızla devam ettiği ve buradaki çalışmaların Kasım ayı başında tamamlanması bekleniyor.

Proje kapsamında bahçeye kafetarya ile çeşitli etkinliklerin yapılacağı anfi sahne ve sinema da yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kent Müzesi Meydanı’nın açılışının da Keşan’ın 101. Kurtuluş Bayramı olan 19 Kasım 2023 tarihinde hizmete açılacağını belirtti.