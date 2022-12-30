Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Turgutalp Camisinde gerçekleştirildi. Başkan Taban ile AK Partili yöneticiler, cami cemaatiyle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın uzun yıllardır kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ pandemi sürecinde verilen aranın ardından bu yıl yeniden başladı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Burhaniye Mahallesinde Turgutalp Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, camimizde hem sabah buluşmalarını gerçekleştiriyoruz hem namazlarımızı eda ediyoruz hem de cemaatimizin bizlere iletmek istedikleri varsa dinliyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNCELİKLİ BÖLGE TURGUTALP

Bölgede yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler de veren Başkan Taban, “Burada yaklaşık 850 hak sahibi var. Bu alan içerisinde biz bir dönüşüm sağlamak istiyoruz. Hak sahiplerine de adaletli bir şekilde haklarını teslim etmek istiyoruz. Bunun için de şu an maketleri hazırlanıyor bölgenin. Hazırlıklar tamamlandığında sizlerle yeniden bir araya gelip neler yapacağımızı kapsamlı şekilde anlatacağız. Buna çok yakın durumdayız şu anda. Biliyorsunuz hemen muhtarımızın ofisinin yanında da bir kentsel dönüşüm ofisi kurduk. Orada görüşmelere çağırılacaksınız. İlgili arkadaşlarımız sizin kendinizle ilgili teklifi sizlere anlatacak, sorularınıza cevap verecek. Biliyorsunuz bu geçmişte bir kez daha denendi ve olmadı. Bizim de bunu zorla yapma şansımız yok. Ancak sizlerin rızasıyla bunu yapmamız mümkün. Bu bir teklif. Kimseye emrivakimiz yok. Ancak bu bölgenin de bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade edebilirim. Depremsellik noktasında şehrimizdeki bölgeleri belirledik. Burası da öncelikli dönüşmesi gereken alanlardan bir tanesi. Ben proje görsellerini gördüm, çok güzel bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Depreme dayanıklı ve sağlam yapılar olacak” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişareler yapıldı.