Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm paketinin detayları belli oldu.

Kentsel dönüşüm kredisi için beklenen son dakika açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan pakette riskli yapılar için 5 formül öne çıkıyor. 1 milyon 250 bin TL kişi başı kredi üst limiti hazırlanırken, bu rakam daha önce 600 bin TL'ydi. Peki kentsel dönüşüm kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte kentsel dönüşüm kredisi paketi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ HAZIR

Doğal afetlere karşı güçlü yapı stoku oluşturulması ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla hazırlanan yeni finansman paketinin detayları açıklandı. Kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkânı sunulacak. Konut kredilerinde vade 10 yıl, işyeri kredileri için 7 yıl olacak. Başvurular gelecek hafta başlayacak.

KİŞİ BAŞI 1 MİLYON 250 BİN TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'nin detaylarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hazırlanan malikler, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik devlet destekli kredilerin oran ve vadeleri netleşti. Finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak.

KONUT ÜRETEN FİRMALARA DESTEK

Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara, müteahhitlere de destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi (KGF destekli) kapsamında bugüne kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den 9'a çıkarıldı. Finansman paketiyle 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sağlanacak. Bu kapsamda 50 milyar lira kefalet limiti açıldı.

5 AYRI KREDİ PAKETİ

Paket kapsamında riskli yapıların sahipleri için "güçlendirme, konut yapım, konut edinme, işyeri yapım ve işyeri edinme" olmak üzere 5 kredi paketi oluşturuldu. Güçlendirme kredisi 320 bin lira, konut yapım ve konut edinme kredisi 1 milyon 250 bin lira, işyeri yapım kredisi 800 bin lira, işyeri edinme kredisi 350 bin lira limitli olacak. 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak işyeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1.09, devletin katkısı da yüzde 0.40 olacak.

MÜTEAHHİTLERE İLK KEZ TEŞVİK VERİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile eş güdüm içinde kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldıklarını bildirdi. Devreye aldıkları finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkânı sunulduğuna dikkati çeken Nebati, "Finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da, kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini belirterek, süreci hızlandıracak adımı attıklarını, dönüşümde kredi limitini 1 milyon 250 bin liraya çıkardıklarını bildirdi. Kurum, kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik verildiğini ifade etti.

FARKLI FAİZ ORANI

Güçlendirme kredisinde hak sahibi için faiz yüzde 0.99, devlet katkısı yüzde 0.50 olacak. Konut yapım kredisinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0.70 olarak belirlendi. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar yüzde 0.89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0.60 devlet katkısı olacak.