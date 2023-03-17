Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz" denildi.

Bu kapsamda riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırlandı.

Maliklere yönelik finansman paketi kapsamında kişi başı 1.25 milyon TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını Hazine karşılıyor. Süreçte Hazine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bulunuyor.

50 MİLYAR TL KEFALET LİMİTİ

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını bu paket özelinde %7'den %9'a çıkardı. Bu finansman paketi ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansman imkânı için 50 Milyar TL kefalet limiti açılıyor.

Hazine açıklamasında bu desteklerin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmesinin amaçlandığı belirtildi.