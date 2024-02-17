Bugün Belediye meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda Rezerv Alan İlan Edilen Yerin (Turgutalp Mahallesi) İnegöl Belediye meclisine verilen yetkilerin Belediye Başkanı Alper Taban'a verilmesi hususu mecliste görüşüldü. Konu hakkında bilgi verilmesinin ardından yapılan oylamada meclis üyeleri oy birliğiyle yetki Taban'a verildi.

Hak sahipleri mecliste Başkan Alper Taban'a kendilerinin imza vermedikleri için tehdit edildikletini, gerekli bilgilendirmelerin yapılmadıkları, kentsel dönüşüm sürecinde maddi anlamda mağdur edileceklerini söylediler. Başkan Taban, kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşların gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, yüzde 85 onay alındığını, herkesin memnun edilmesinin zor olduğunu belirtti. Tehdit konusunda gereğini yapacağını söyleyen Taban, vatandaşların can güvenliği açısından kentsel dönüşümü önemsediklerini söyledi.